ＩＢＦ世界フライ級王者の矢吹正道（３３）＝緑＝が、１２月２７日に愛知県国際展示場で指名挑戦者の同級１位フェリックス・アルバラード（３６）＝ニカラグア＝との初防衛戦に臨むことが３１日、発表された。矢吹は今年３月２９日、ＩＢＦ世界ライトフライ級王座を保持したまま、１階級上のＩＢＦ世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）に挑戦。３度のダウンを奪って１２回ＴＫＯ勝ちし、日本人初となる２階級同時制覇