6月にいきなり偉業を達成したロケットホンダは2025年10月29日から開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」の会場で、クルマやバイクだけではなく、6月に打ち上げた再使用型ロケット実験機も公開しています。【写真】すご！ 打ち上げ時のススまで…これが、本物のホンダロケットです会場でプロジェクト担当者に話を聞くと、展示機はレプリカではなく、北海道・大樹町で実施した実験機そのものとのことでした。実験機