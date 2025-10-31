「元祖親子丼」2800円 ●親子丼の発祥店として知られる人形町の老舗『玉ひで』が、3年半ぶりにリニューアルオープン。新生・玉ひでの親子丼を味わってきた。 「親子丼」といえば、鶏肉と卵でつくる丼メシの定番だが、東京で親子丼といえば、何をおいても人形町の鳥料理専門店『玉ひで』の名を挙げないわけにはいかないだろう。 『玉ひで』の創業は、江戸期の宝暦10年（1760年）。軍鶏（しゃも）鍋をはじめとする鳥