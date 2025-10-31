安徽省滁州（じょしゅう）市で自転車のロードレースに参加するアウトドアスポーツの参加者。（９月１４日撮影、滁州＝新華社記者／杜宇）【新華社大理10月31日】中国国家体育総局体育経済司がこのほど発表した「中国アウトドアスポーツ産業発展報告（2024〜25）」によると、中国のアウトドアスポーツ参加人口は25年4月初め時点で4億人を突破した。同司の楊雪鶇（よう・せつとう）司長は、24〜25年に中国のアウトド