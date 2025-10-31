東証プライム上場の物流大手「鴻池運輸」（大阪市中央区）が大阪国税局の税務調査を受け、2023年3月期までの3年間に約3億円の所得隠しを指摘されたことが31日、関係者への取材で分かった。元社員による架空取引に絡む損失額の一部が所得隠しと認定された。重加算税を含む約1億円を追徴課税したとみられる。鴻池運輸は取材に対し「処分を不服として6月20日付で国税不服審判所に審査請求した」とコメントした。同社は昨年、元
