福岡・飯塚市で27日、自動販売機を狙った窃盗事件が発生した。防犯カメラには、全身黒ずくめの人物が自販機を破壊し小銭を盗む一部始終が捉えられていた。警察は隣町で自販機を破壊し現金を盗もうとした24歳男を逮捕、関連を調べている。深夜の自販機で大きな火花福岡・飯塚市で27日午前2時前の建設会社、真夜中の駐車場でカメラが捉えたのは、大胆な手口で犯行を続ける自販機荒らしの一部始終。27日午前2時前、全身黒ずくめの人物