声優の石上静香さんが自身のXを更新。第１子を出産したことを報告しました。【写真を見る】【声優・石上静香】第1子出産を報告「産まれた時の産声が可愛くて今から成長が楽しみです」石上さんは、産まれたばかりの赤ちゃんの手を握る画像を添えて、「先日、無事第一子を出産いたしました。」と投稿。 続けて、「産まれた時の産声が可愛くて今から成長が楽しみです。」と、喜びを綴り、「お仕事もゆっくりですが徐々に復帰