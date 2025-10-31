小泉防衛大臣は、秋田県からクマ被害の対応を要請されたことについて、箱わなの運搬を実施する方向で調整していると明らかにしました。小泉防衛相は閣議後の会見で、「（秋田）県からは、箱わなの運搬に伴う輸送支援などの依頼を受けており、自衛隊としても、これを実施する方向で調整を進めています」と話しました。陸上自衛隊は、30日、秋田県内で箱わなを輸送する訓練をしています。小泉大臣は、自衛隊は鳥獣駆除の訓練をしてお