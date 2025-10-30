とちぎテレビ プロ野球のドラフト会議で、栃木県関係では支配下や育成で７人が指名され、球団関係者が次々とあいさつに訪れています。３０日はこのうち、オリックスから育成１位で指名された栃木ゴールデンブレーブスの三方陽登選手が、球団関係者から指名のあいさつを受けました。 栃木ゴールデンブレーブスの三方陽登選手と山下徳人監督らは３０日、栃木市のエイジェックスポーツ科学総合