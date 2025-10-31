「カスハラ対策」と「クレーマー対策」の本質的な違いとは（写真：Graphs／PIXTA）【図で見る】クレーマー対策とカスハラ対策の本質的な違いカスハラ問題の深刻化を受けて、企業としてのカスハラに対する毅然とした方針を対外的に公表することが増えてきましたが、不当なクレームをつけてくる「クレーマー」は以前から存在していました。ではいったい、近年になって問題化している「カスハラ」と従来の「クレーマー」の違いとはど