30日夕方、秋田市浜田の浜田小学校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと、30日午後4時25分ごろ、秋田市浜田字自在山の浜田小学校の職員駐車場にいるクマ1頭を、学校の関係者が目撃しました。クマは体長が約50センチで、駐車場から東側の雑木林の方向に立ち去ったということです。校舎からは約40メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。