3番目の子どもとして迎えられたゴールデンレトリバーの赤ちゃん。家族の愛情をたっぷり受けながら、のびのびと成長してきた1年間の記録です。温かな絆が感じられる投稿は記事執筆時点で70万回再生を突破。「幸せが伝わる」「成長に感動した」といった声が寄せられています。 【動画：大型犬の赤ちゃんを『3番目の子ども』として大切に育てた結果…尊すぎる『1年間の成長記録』】 末っ子として迎えられたサンちゃん