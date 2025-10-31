斎藤一人と柴村恵美子による『令和版器』が2025年10月24日（金）に内外出版社より発売された。 【画像】2012年のベストセラー『器』の新たな書き下ろし版『令和版器』 2012年に刊行され、国内外で多くの読者に支持されたベストセラー『器』の新たな書き下ろし版として、時代を令和に移し、再び「人の魅力と心の広さ」に迫る。本書のテーマは、「人間の魅力をはかる“器”とは何か」という普遍的な問い