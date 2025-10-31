おととい（10月29日）、香川県高松市で、10代の女性を拳や棒状のもので殴るなどした疑いで、高松市の男が逮捕されました。 傷害容疑で逮捕されたのは、高松市西ハゼ町の塗装業の男（31）です。 警察によりますと男は、おととい（29日）、高松市内のコインランドリー駐車場で、香川県内に住む10代の女性の顔を拳で数回殴り、頭を車の車体に叩きつけ、さらに高松市内の駐車場に移動したあと、駐車中の車内で、棒状の物で女性