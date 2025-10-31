ソースコードリポジトリを継続的に分析して脆弱(ぜいじゃく)性の特定を行うAIエージェント「Aardvark」を、OpenAIが発表しました。人間のようにコードを「読んで」セキュリティ対策を行うツールとされています。Aardvark Private Beta | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-aardvark/AardvarkはOpenAIのAIモデル「GPT-5」を搭載した自律型セキュリティ研究エージェントです。大規模言語モデルを用いた推論とツールの活用