北海道・赤歌警察署は10月29日、赤平市に住む作業員の女（38）を窃盗の疑いで逮捕しました。女は9月26日、知人の男性（38）の部屋から、ゲーム機1台とゲームソフトなど（時価合計14500円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと事件当時、男性は不在で、部屋は無施錠だったということです。部屋に戻ってきた男性が被害に気が付き、事件が発覚しました。調べに対し女は「盗んでいない。なぜ逮捕されるの