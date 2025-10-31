がん治療・予防専門クリニックで医師免許がないのに患者１６９人に医療行為をしたとして、大阪府警は３０日、大阪市大正区の会社役員の男（６６）を医師法違反（無資格医業）容疑で逮捕した。採用時に「京都大医学部卒業」などと経歴を偽り、クリニック側を信用させていたという。発表では、男は昨年９月〜今年４月、医師免許を持っていないのに、大阪市北区の「北新地さくらクリニック」を受診した２０〜９０歳代の男女１６９