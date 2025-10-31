不二製油は、新中計「United for Growth 2027」において前中計より取り組んでいる挑戦領域の更なる拡大を掲げる。フラッグシップブランド「GOODNOON」の中核商品である豆乳クリームバター「ソイレブール」の拡販と、新製品である大豆由来の食物繊維素材「ソヤセル」を9月から本格提案している。「GOODNOON」は、「植物性素材でおいしさと健康を追求し、サステナブルな食の未来を共創します。」というビジョン実現に向けたブランド