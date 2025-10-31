ZEROBASEONE（ZB1）が、ワールドツアーの日本公演を成功裏に終えた。≪写真≫ジャン・ハオ、“変装なし”で渋谷に出没「彼氏感えぐい」ZEROBASEONEは10月29日・30日、さいたまスーパーアリーナでワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE＆NOW]」（以下「HERE＆NOW」）を開催し、2日間で約5万4000人の観客を動員。圧倒的な人気を改めて証明した。「HERE＆NOW」は、ZEROBASEONEとZEROSE（ファンダム名）が共に築いてきた