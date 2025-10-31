BTS・J-HOPEの実姉、チョン・ジウが、自身のアパレルブランド「charmieeze」を終了すると発表した。《写真》チョン・ジウ、“実弟”J-HOPEとの2ショットチョン・ジウは最近、SNSを通じて「皆さんに重いお知らせをお伝えします」と切り出し、「charmieezeは、私が“服”という媒体を通して10年間積み重ねてきた経験と趣向を込めて、2年以上にわたって真心を注いで運営してきたブランドです」として、これまでの愛情と感謝を伝えた。