【モデルプレス＝2025/10/31】歌手の木村カエラが10月30日、自身のInstagramを更新。娘のために作った手編みのマフラーを公開した。【写真】40歳人気歌手「クオリティ高い」手編みマフラー◆木村カエラ、手編みのマフラー公開木村は「リトルプリンセスに頼まれたモフモフマフラー」と記し、白い毛糸で編んだ娘リクエストのマフラーや、マフラーを巻いている姿を公開。「Can★Doのシュークレームという毛糸で編みました。一個\220で