お笑いトリオ「GAG」の安田ファニー（42）が31日まで自身のX（旧ツイッター）を更新。第2子、第3子となる双子が誕生したことを報告した。「この度、安田家に第二子第三子となる双子の男の子が誕生しました！」と報告。「母子ともに健康です！」とつづった。「家族力合わせてファニーな家庭を目指しその為にコントマンとして成長あるのみ！よっしゃー！！！やるでー！！！」と意気込んだ。安田は2019年9月8日に一般女性と入