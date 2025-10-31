日経平均株価は、取引時間中で初めて5万2000円台にのせました。上昇幅は一時1000円を超えています。【映像】日経平均株価 取引時間中の最高値更新円相場は30日、1ドル＝154円前半をつけ、1日で2円以上と急速に円安が進行したことで、輸出関連株などに買いが広がったとみられます。また、市場関係者によると、アメリカのAppleの決算が好調だったことも追い風となっています。（ANNニュース）