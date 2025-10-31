沖縄県那覇市の世界遺産「首里城」の火災から6年となった31日、夜明け前の火災を想定した消火訓練が行われました。6年前の10月31日未明に発生した火災では、首里城の正殿など9施設が焼失しました。当時と同じように暗いうちから始まった訓練は、正殿前の奉神門からの出火を想定して行われました。首里城公園の職員らでつくる自衛消防隊が初期消火を行ったのに続き、通報で到着した那覇市消防局の消防隊が、ホースを伸ばして放水し