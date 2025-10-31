◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（10月30日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）育成の田村朋輝投手のブルペンでの投球を見守った巨人の阿部慎之助監督。身ぶりを交えながら、アドバイスを与え、途中、打席にダミー人形を立たせて投げさせるなど、様々な工夫をこらす場面も。「ずらした握りとかも練習した方がいいんじゃない？プレートの位置を変えて、景色を変えてみたらって。そういうのを言ってみた。いろんなことをここで試せ