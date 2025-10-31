30日午前、大仙市刈和野の国道13号でクマが目撃されました。近くには西仙北小学校があり、警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと、30日午前11時ごろ、大仙市刈和野字上ノ台荒屋敷の国道13号を車で走っていた人が、道路にいるクマ1頭を目撃しました。西仙北小学校まで約150メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。