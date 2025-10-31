30日昼ごろ、大仙市神宮寺の平和中学校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと30日午後0時50分ごろ、大仙市神宮寺字荒屋の平和中学校の敷地内にクマ1頭がいるのを、学校関係者が校舎の中から目撃しました。クマの体長は約50センチです。警察が注意を呼びかけています。