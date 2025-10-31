30日午後、北秋田市本城の米内沢中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと、30日午後3時50分ごろ、北秋田市本城字中島に住む女性が、自宅裏の草地にいる体長約40センチのクマ1頭を目撃しました。米内沢小学校まで約200メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。