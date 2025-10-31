30日午後、五城目町の五城目第一中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、30日午後2時45分ごろ、五城目町富津内下山内の40代の女性が、自宅付近の木にのぼっているクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約50センチです。五城目第一中学校まで約50メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。