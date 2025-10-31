30日午後、秋田市上北手の上北手小学校の裏山でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田東警察署の調べによりますと、30日午後1時45分ごろ、秋田市上北手猿田字館ノ下の上北手小学校裏の山林にクマ1頭がいるのを学校関係者が目撃しました。クマの体長は約50センチです。警察が注意を呼びかけています。