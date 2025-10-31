三重県鈴鹿市に住む女性が、マッチングアプリで知り合った男を名乗る人物から暗号資産の貯蓄を勧められ、約1360万円をだまし取られました。詐欺の被害にあったのは、鈴鹿市に住む40代の女性です。調べによりますと、女性は今年9月上旬、マッチングアプリで知り合った男を名乗る人物からLINEを通じて「元金を増やせば賞金がもらえる」などと暗号資産の貯蓄を勧められ、今年9月から10月にかけて、9回にわたり合計1360万円分の暗号資