三重県松阪市に住む40代の女性が、警察官を名乗る男に暗号資産を送るように指示され、約8400万円をだまし取られました。警察で特殊詐欺事件として捜査しています。被害にあったのは松阪市に住む40代の女性です。警察の調べによりますと、先月、女性の自宅に電話会社の職員を名乗る男から電話があり「大阪であなたの名前で契約された携帯電話の料金が未納になっている」と言われました。女性は携帯電話を持っていませんでしたが、そ