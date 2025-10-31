きょう午後から夜にかけて、滋賀県のJR湖西線で運転取りやめが決まりました。JR西日本によりますと、10月31日は、強風が見込まれていて、JR湖西線では、午後3時頃から8時頃にかけて、和邇駅と近江今津駅の間で、列車の運転を取り止めることが決定しました。気象庁によりますと、31日朝は四国の南の前線上に低気圧が発生し、東北東に進む見込みです。前線を伴った低気圧は、今夜には紀伊半島に接近する見込みです。午後を中