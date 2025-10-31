±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØHIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024¡Ù¤Î±ÇÁü¤¬¡¢11·î28Æü¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢11·î27Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ÚX¤è¤ê¡Û±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Â©»Ò¤ÈÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢±§Â¿ÅÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦»°Âð¾´»á¤È¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤¿±ÇÁüºî²È¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¤Î»³ÅÄÃÒÏÂ»á¤¬ÅÐÃÅ¡£¥Ä¥¢¡¼À©ºî¤ÎÎ¢