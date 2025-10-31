沖縄県警は31日、住居侵入の疑いで、米海兵隊伍長ネイサン・アーノルド容疑者（21）を現行犯逮捕した。県警によると、当時は酒に酔っていたとみられ「他人の家や建物に入ることが違法だと分からなかった」と供述しているという。逮捕容疑は31日未明、同県恩納村のマンション屋上に正当な理由なく侵入した疑い。住民から「外国人が屋上で騒いでいる」と110番があった。外階段から屋上に上がったとみられる。