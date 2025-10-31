globは11月15日、30分ピラティスの「WECLE(ウィークル)」を運営するnobitelとのフランチャイズ契約に基づき、FC1号店となる「WECLEららぽーと横浜店」をプレオープンする。グランドオープン日は12月1日。WECLE(ウィークル)WECLEは、5種類のマシンを1回30分で順番に使って行う"サーキット型ピラティス"を導入した「予約不要」「着替え不要」「通い放題(1日1回30分での利用可能)」のマシンピラティススタジオ。5つのマシンのひとつ「