ＭＬＢに３３歳の青年監督が誕生する。小笠原慎之介投手（２８）が所属するナショナルズの球団公式サイトは３０日（日本時間３１日）、新監督に３３歳のブレーク・ブテラ氏が就任すると報じた。ブテラ氏は現役時代、マイナーで内野手としてプレー。２０１８年に２５歳でマイナー史上最年少監督に就き、４シーズンにわたって指揮を執り、シングルＡで１度優勝を果たし、２３年のＷＢＣではイタリア代表のベンチコーチを務めた。