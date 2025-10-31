ドジャースは３０日（日本時間３１日）、本拠地のロサンゼルスからトロント（カナダ）に移動し、ワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦に向けた前日練習に臨んだ。大谷翔平投手（３１）はグラウンドに出てフリー打撃を行い、２８スイングで１４本のサク越えを披露。右翼５階席へ推定１５０メートルの特大弾も放った。１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となるＷＳ連覇を狙うドジャースは試合時間６時間３９分、延長１８回の歴史