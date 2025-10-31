財産の額にかかわらず誰にでもありうる相続問題。最近は都市部の土地価格が上昇しており、思わぬ高額の相続税がかかるケースも増えています。そこで、弁護士の中里妃沙子さんに、不動産の相続について教えてもらいました。実家や自宅の不動産の評価額を知っておくと、相続税の目安だけでなく、誰にどのように分けるかのイメージもつきやすくなります。両親が住んでいる家の評価額は、どうやって調べる？A．宅地の評価方法は2種類。