高松東警察署 石川県で16歳未満と知りながら少女と性交したとして、高松市川島東町の自称アルバイトの男（29）が30日、不同意性交等の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2024年9月上旬ごろ、石川県の海岸に止めた車内で、石川県在住の少女が16歳未満であることを知りながら性交した疑いです。 警察は2025年8月に別の暴行容疑で男を逮捕して調べたところ、携帯電話に児童ポルノの画像があったことから被害者