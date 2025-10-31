片山財務相発言で円買い、ドル円153.70円台「一方的」「急激」な動き 片山財務相が「足元で一方的、急激な動きがみられる、為替の動きを緊迫感を持って注視する」と円安を牽制した。 片山氏発言でやや円買い、ドル円は153.71円付近まで下落している。ただ、値動きは今のところ限定的。FRBの「タカ派」利下げと日銀の「ハト派」据え置きを受け、ドル買い・円売りが続くとの見方。