ブルージェイズが3勝2敗とリードしたワールドシリーズ（WS）は31日（日本時間11月1日）にトロントで第6戦が行われる。両チームは前日の30日（同31日）、ロジャーズ・センターで調整した。ドジャースの大谷翔平はフリー打撃で28本中14本の柵越え。2セット目には中堅のフライトデックまで届く約130メートル弾、3セット目には右翼後方の「コロナ」「ルーフトップ」の広告看板付近まで運ぶ約150メートル弾を披露し、ロバーツ監督も