女優の高島礼子(61)が31日までに自身のインスタグラムを更新。女優・藤原紀香（54）とお笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）の個展を訪れたことを明かし、2ショットを披露した。「浜田雅功展行ってまいりました」と書き出すと、会場での自身と藤原の2ショットや、カフェコーナーでの2ショットなどをアップ。「こんなに癒されるなんて謎解きのような常に笑顔になってしまう」とつづると、ハッシュタグでは「浜