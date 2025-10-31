俳優高岡蒼佑（43）が31日までにインスタグラムを更新。戦力外通告を受けたプロ野球選手にメッセージを送った。かつてTBS系で放送された人気ドラマ「ROOKIES」に出演し、大の野球好きとしても知られる高岡。更新したストーリーズで「野球が好きです。プロになるその過程も好きです」とあらためて野球や選手たちに対する思いについて書き出し、「身体はいつか思うように動かなくなる。思うように動くうちは思い切り楽しんで欲しいで