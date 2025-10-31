30日夜、美郷町の通称みずほの里ロードで車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。大仙警察署の調べによりますと、30日午後10時17分ごろ、美郷町六郷東根字乗上のみずほの里ロードを仙北市方向から横手市方向へ走っていた軽貨物自動車が、進行方向右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた美郷町の50代の男性にけがはありませんでした。クマは体長が約50セ