31日、胎内市関沢地内の住宅敷地内でクマが目撃されました。警察によりますと31日午前4時半ごろ、物音に気付いた住民が自宅の裏手を見に行ったところ、竹竿に干していた干し柿をねらう体長約1メートルほどのクマ1頭を目撃しました。クマはその後、竹竿ごと干し柿を持ち去り、山の方向へ逃げていったということです。住民にけがはなく、警察や市が付近の警戒を続けています。新潟県内では今年度、クマの出没件数が2100件を超