【その他の画像・動画等を元記事で観る】 織田裕二が主演を務める、映画『踊る大捜査線 N.E.W.』がついに始動。このたび、撮影初日の場面写真が解禁された。 ■2003年公開の映画第2弾は、邦画実写記録の圧倒的頂点に君臨 1997年の連続ドラマ開始以来、それまでの刑事ドラマとは一線を画し、警察内部の縦割り社会や上下関係、人間模様を描き、社会現象を巻き起こした『踊る』シリーズ。翌1998年に 『踊る大捜査線 THE MOVI