ＳＢＩホールディングス [東証Ｐ] が10月31日午前(10:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比3.7倍の1658億円に急拡大した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比3.5倍の811億円に急拡大した。 株探ニュース