年齢を重ねると気になり始める「ぽっこりお腹」。実はその原因の多くは「腹直筋（ふくちょくきん）」というお腹の正面にある筋肉の衰えです。そこで今回が、そんな腹直筋を効率よく鍛えるのにおすすめの簡単エクササイズを紹介。体をVの字に保つことで、下腹・ウエスト・姿勢を一気に整える効果が期待できます。“ぽっこりお腹”の原因は「腹直筋の衰え」「食べすぎでも運動不足でもないのに、お腹だけ出て見える」という悩みの裏