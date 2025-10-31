阪神は３１日、１１月１日から始まる秋季キャンプの参加メンバーを発表した。打者に転向した西純など２５人。参加選手はキャンプ中に変更になる場合がある。◆投手（１３人）工藤、椎葉、今朝丸、門別、茨木、富田、木下、石黒、津田、小川、松原、伊藤稜、マルティネス◆捕手（２人）藤田、嶋村◆内野手（５人）戸井、佐野、山田、百粼、川崎◆外野手（５人）井上、井坪、福島、コンスエグラ、西純